Росіяни наступають не за класичними методами: військовий оглядач з Ізраїлю розповів про тактику окупантів

Росіяни наступають на один населений пункт кілька разів для пошуку слабкого місця. У них ніколи не було швидкого просування.

Тактика росіян – це наступ на локальних ділянках, що відбувається по кілька разів з метою пошуку слабких місць. Коли окупанти таке місце знаходять, попри великі втрати, намагаються здійснити наступ.

Про це військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів "24 Каналу".

За словами військового оглядача з Ізраїлю, росіяни наступають не за класичними методами, коли на одній ділянці відбувається концентрація сил для того, щоб добитись певних результатів, наприклад, прорвати оборону та просуватись далі. Це робити важко, коли опонент вміє тримати цю оборону.

Саме тому російська тактика – це наступ на локальних ділянках, який відбувається по кілька разів з метою пошуку слабких місць. Коли окупанти таке місце знаходять, попри великі втрати, намагаються здійснити наступ.

На думку Шарпа, росіяни ніколи швидко не просувались, якщо не брати до уваги початковий етап війни та літо 2022 року.

Він розповів, що яскравим прикладом цього є Авдіївка. Росіянам вдалось її захопити на фоні боїв в Бахмуті. Росіяни не мали достатньо сил для штурму Авдіївки, а коли в них з'явились резерви, вони це реалізували.

"Сьогодні є тиск окупантів на Часів Яр та Очеретине. Коли відбувається атака великою силою – її вже не повториш, тому ворог дотримується тактики наступу маленькими групами кілька разів, адже тоді є право на помилку", – сказав Шарп.

За словами Шарпа, поки Україна не отримала допомогу від США, не могла давати рішучу відповідь ворогу, адже потрібно було берегти запаси, наприклад, боєприпасів. Зараз, коли до України поступила військова допомога, росіяни вже не мають такого "вікна можливостей".

"Українці отримали велику стратегічну міцність, тому бойові дії стають класичними, в тому плані, що українці вже менше повинні оглядатись на економію, діють в стандартному режимі", – сказав експерт.

Також він розповів, що наступ росіян в Харківській області дав можливість їм захопити достатньо велику частину території. Однак сказати, яка у них була мета на цьому напрямку, важко.

Нагадаємо, Росія не може значно просунутися на фронті, про що сказав аналітик, громадський діяч Валерій Пекар. Він також зазначив, що російські окупанти обрали сценарій війни на виснаження. Проте існують і інші сценарії. Зокрема - замороження.

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