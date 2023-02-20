Британська розвідка: росіяни зазнають великих втрат одразу на кількох напрямках

З наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

Російські загарбники намагаються наступати одразу на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом. Однак, продовжують зазнавати великих втрат.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначають аналітики, окупанти продовжують зазнавати великих втрат під Бахмутом та Вугледаром.

"Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою", - зазначають в огляді.

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У розвідці прогнозують, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

"Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута "під річницю" незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме", - додають в огляді.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський вважає, що через великі втрати біля Бахмута на Донеччині російський фронт може посипатись вже навесні – у квітні-травні.

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