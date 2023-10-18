Росіяни наступають у районі Авдіївки: в ЗСУ повідомили про обстріли по 12 годин та інші деталі

Ворог зазнає чималих втрат на Авдіївському напрямку: лише за тиждень українські війська збили там три російські літаки.

Російські окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки з метою перерізати шляхи забезпечення ЗСУ та повністю оточити місто. Ворог також влаштовує безперервні обстріли тривалістю по 10-12 годин.

Про це речник 110-ї механізованої бригади ЗСУ Антон Коцуконь повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" вранці 18 жовтня.

Наступ у районі Авдіївки і тактика ворога

"Ворог продовжує наступальні дії в районі Авдіївки. Противник хоче перерізати логістичні шляхи, якими відбувається постачання Сил оборони. Також ворог хоче повністю оточити місто. Він намагається це зробити з південно-західного та північно-західного напрямків", – розповів Коцуконь.

Він також зазначив, що після 13 жовтня російські війська трішки змінили тактику в районі Авдіївки.

"(Ворог – ред.) почав менше використовувати бронетехніку, більше почав ходити у піхотні штурми. Під час цих штурмів ворог задіює невелику кількість особового складу – від двох до трьох відділень", – уточнив речник 110-ї бригади.

Втрати окупантів на Авдіївському напрямку

Представник ЗСУ поінформував, що за тиждень ворог втратив у районі Авдіївки до 400 бійців убитими та до 600 – пораненими. Росіяни також втратили близько 90 одиниць бронетехніки.

Сили оборони України збили три літаки росіян та підбили шість безпілотних літальних апаратів.

"Досі зберігаються обстріли. Все, що можна уявити, все, що може стріляти, стріляє. Деякі обстріли тривають без перерви по 10-12 годин", – зазначив Коцуконь.

Він додав, що ситуація напружена, але українські війська надлюдськими зусиллями тримають рубежі.

Нагадаємо, як поінформували у Генштабі ЗСУ вранці 18 жовтня, на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські захисники відбили там п’ять ворожих атак.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Окупанти намагаються оточити Авдіївку! Попри щільні обстріли, з міста триває евакуація

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