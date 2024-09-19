Росіяни наступають в Донецькій області: біля яких міст окупанти мають успіхи

Окупаційні війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів у Торецьку на Донеччині, а також просунулися на південний захід від Донецька та на північ від Водяного.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

З геолокаційних кадрів за 18 вересня видно, що окупанти просунулися вздовж вулиці Центральної у східній частині Торецька. Окрім того, російські блогери стверджували про просування далі на північ і на захід у межах східної околиці міста. Також дин "воєнкор" стверджував, що загарбники просунулися в лісистих районах на південний схід від Торецька. Втім, в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти також продовжували наступальні дії в районі Дачного, біля Неліпівки та Нью-Йорка, Олександрополя та під Торецьком у напрямку Щербинівки, а також під Часовим Яром, біля Ступочок, Білої Гори та Кліщіївки 17 і 18 вересня, але не досягли підтверджених успіхів.

Повідомлялося про те, що окупанти продовжували просування на південний схід і схід від Покровська. Втім, підтвердження не було. Російські блогери та так звані "воєнкори" розповідали війська РФ просунулися на захід через річку Журавка в межах Гродівки та в північній частині цього селища, а також до вулиці Гоголя у північно-східній частині Селидового та до північної околиці Гірника.

Крім того, внший російський блогер 18 вересня продовжував стверджувати, що війська РФ начебто захопили Гродівку та ведуть зачистку міста. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

17 вересня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Новоолександрівки, Новоторецьке, Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Красний Яр, Новогродівки, Орлівки, Селидового, Михайлівки, Миколаївки, Маринівки, Желанне Перше, Українська та Цукуриного 18 вересня.

Як повідомлялося, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж оцінив, чи зможе РФ найближчим часом захопити Покровськ. Окупанти всім силами намагаються увійти до міста, а також підтягують резерви на Покровський напрямок.

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