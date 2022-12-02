"Росіяни навіть не уявляють": Данілов про таємну допомогу, яку отримує Україна

Україні допомагає велика кількість країн, утім не про всю допомогу розголошується публічно.

Росія і гадки не має про ту допомогу, яку Україна отримує від своїх партнерів.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Є питання".

Він пояснив, що не про всю надану Україні допомогу наразі можна розповідати.

"Прийде час, буде наша перемога, і якщо країни ухвалять рішення і скажуть, що готові так само публічно говорити про свою допомогу – це їх право, право кожної країни, ми його поважаємо. Головне, щоб вони нам допомагали. Я можу сказати, що росіяни навіть не уявляють, що їх чекає після нашої перемоги, завдяки тій зброї, яку надають нам наші партнери", - зазначив секретар РНБО.

Допомога Україні

Зазначимо, Україні фінансово і озброєнням допомагають західні країни-партнери.

Зокрема, у середу, 23 листопада, президент США Джо Байден скерував доручення Держдепу щодо надання чергової військової допомоги Україні на $400 млн. Стало відомо, що буде у новому пакеті.

Також зазначимо, що Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.

Читайте також: