Росіяни навмисно перебільшують втрати ЗСУ під час удару поблизу Селидового – ISW

Український центр протидії дезінформації ще у грудні 2023 року попереджав, що росіяни планують просувати інформаційні операції.

Російські джерела навмисно перебільшують втрати українських військ під час удару окупантів поблизу Селидового на Донеччині 13 лютого.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Інші російські джерела стверджували, що удар біля Селидового спричинив набагато менше втрат. Ці джерела також опублікували кадри начебто удару з боку окупантів по селищу Цукурине (на південь від Селидового), що не відповідає такій великій кількості втрат ЗСУ, про яку стверджували інші російські джерела.

В Інституті нагадали, що 13 лютого українські військові повідомили, що російські джерела почали цілеспрямовано поширювати дезінформацію про втрати України після удару поблизу Селидового. Повідомлялося, що загарбники того дня завдали удару з РСЗВ по Цукуриному. Внаслідок цього була пошкоджена цивільна інфраструктура. Однак удар не спричинив жодних військових втрат.

Кремлівське агентство ТАСС доповнило заяву нібито неофіційного Telegram-каналу української бригади, яка підтверджує втрати особового складу під час удару. Пізніше цей Telegram-канал спростував свою початкову заяву. На офіційній сторінці української бригади у Facebook на момент повідомлення не було жодної інформації про можливий удар.

Аналітики звернули увагу, що у грудні 2023 року Український центр протидії дезінформації попередив, що росіяни планували просувати інформаційні операції, спрямовані на зниження морального стану українців. Цю операції планували робити через мережу фейкових Telegram-каналів, замаскованих під офіційні акаунти українських регіональних чиновників і військових частин.

Нагадаємо, 13 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував фейк російських Telegram-каналів та медіа про удар по полігону під Селидовим, внаслідок якого начебто загинуло багато мобілізованих.

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