Росіяни навмисно випускають 70% своїх ракет по мирному населенню - Міноборони

Росіяни навмисно скеровують близько 70% своїх ракет по мирних українцях. Це є очевидним доказом геноциду Росії проти України.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що із загальної чисельності ударів російських окупантів лише 30% припадають на військові об’єкти, а решта 70% свідомо скеровується по мирних містах.

Про це Мотузяник сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вчорашній підступний злочинний ракетний удар по центру мирного міста в Україні – це черговий факт абсолютно доказового геноциду Росії проти України. Це винищення українців як нації, це намагання зламати дух українців і знизити рівень їхнього спротиву", - заявив речник Міноборони.

Мотузяник нагадав про ракетні обстріли Маріуполя, Запоріжжя, Миколаєва та інших міст і наголосив, що "Росія має бути визнана як країна-терорист".

Речник Міноборони підкреслив, що зупинити цей терор можна лише у військовий спосіб, знищуючи ракети, які російська армія випускає по українських містах. Тому Україні потрібні сучасна протиповітряна оборона.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила проросійських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

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