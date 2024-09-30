Росіяни найактивніше атакують на двох напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойових зіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ситуація без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА. Здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів.

Нагадаємо, станом на ранок 30 вересня 2024 року ЗСУ знищили 653 060 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1250 військових.

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