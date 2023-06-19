Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни найближчими днями можуть посилили атаки дронами: деталі від ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
3900
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни найближчими днями можуть посилили атаки дронами: деталі від ЗСУ

Росіяни найближчими днями можуть посилили удари безпілотниками по Україні. / Фото: Associated Press

РФ отримає нову партію зброї з Ірану.

Російські окупаційні війська можуть найближчими днями посилить атаки ударними безпілотниками по Україні. РФ чекає на постачання нової партії озброєння з Ірану.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"На даному етапі можемо констатувати, що їх (дронів - Ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення постачання. Знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака (Shahed - Ред.)", - повідомила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, в основному атаки дронами на південь України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко інформував, що 18 червня до Москви прибув черговий вантажний літак Іл-76 із Тегерана. Ймовірно, він доставив нову партію озброєння від режиму аятолу для російських окупантів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3900
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація