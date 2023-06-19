Росіяни найближчими днями можуть посилили атаки дронами: деталі від ЗСУ

Російські окупаційні війська можуть найближчими днями посилить атаки ударними безпілотниками по Україні. РФ чекає на постачання нової партії озброєння з Ірану.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"На даному етапі можемо констатувати, що їх (дронів - Ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення постачання. Знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака (Shahed - Ред.)", - повідомила представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, в основному атаки дронами на південь України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.

Як повідомлялося, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко інформував, що 18 червня до Москви прибув черговий вантажний літак Іл-76 із Тегерана. Ймовірно, він доставив нову партію озброєння від режиму аятолу для російських окупантів.

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