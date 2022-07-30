Росіяни назвали кількість загиблих від удару по Оленівці: в Україні цю інформацію не підтверджують

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по Оленівці вбито і поранено більшість зі 193 військовополонених українців, які були там.

Росіяни вкотре зухвало звинуватили Україну в жорстокому ударі по в’язниці в Оленівці, де тримали українських військовополонених, зокрема й бійців "Азову".

З відповідною заявою виступив очільник Міноборони Росії Ігор Конашенков.

За його словами, в результаті удару по Оленівці вбито і поранено більшість з 193 військовополонених українців, які знаходилися там. Загинули нібито 50 українців, останки 48 військовополонених виявлені та вилучені з-під завалів.

Конашенков заявив, що із Оленівки до медичних закладів з тяжкими пораненнями доставлено 73 військовополонених українця.

Крім того, Міноборони РФ опублікувало на своїх офіційних інформаційних ресурсах списки загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Оленівці.

Натомість у патронатній службі Азову "Янголи Азову" наголосили, що будь-яка інформація, яка з’являється в російських джерелах - це психологічна спецоперація проти "Азову".

"Ми з’ясовуємо імена загиблих і постраждалих своїми каналами. Також на місце виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Будь-яка інформація, яка зараз з‘являється в російських тг-каналах та інших ЗМі, є психологічною спецоперацією проти "Азову" і українського суспільства. Тому закликаємо дочекатися перевірених даних", - наголосили в службі.

Зазначається, що патронатна служба оперативно інформуватиме рідних про ситуацію.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень. Всю вину росіяни намагалися скинути на ЗСУ.

Після цього посольство РФ у Британії оприлюднило заяву із закликом до жорстокої розправи над українськими захисниками.

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