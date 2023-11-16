"Росіяни не були готові": військовий – про плацдарм ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини

Військовий визнав, що ЗСУ зайняли декілька невеликих плацдармів, але попереджає – говорити про широкомасштабні бойові дії поки зарано.

Говорити про широкомасштабні бойові дії на лівому березі Дніпра ще завчасно. Але завдяки вогневому контролю над лівим берегом Дніпра ЗСУ вдалося провести певні дії.

Про це заявив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає "Еспресо".

"Вже є інформація, що ЗСУ зайняли декілька невеликих плацдармів на цьому напрямку. Завданням Сил оборони в майбутньому є розгортання лінії фронту, яка буде заходити в тил південному військовому округу росіян. Ми побачили, що росіяни не були готові до такої ситуації не тільки інформаційно, а й у військовому плані", – каже Тимочко.

За його словами, деякі плацдарми на лівому березі вже були зайняті нашими військами - це район Антонівського моста, район Кринок, Козачих Лагерів. Цю територію вдалося зайняти зокрема тому, що ворог не міг наблизитися до лівого берега Дніпра, оскільки потрапляв під вогонь нашої артилерії.

"Наразі противник змушений розтягувати свої резерви, тому що лівий берег Дніпра є прямим коридором до Криму", – додав військовослужбовець.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що ЗСУ закріпилися на Лівобережжі Херсонської області.

Раніше російські пропагандистські видання опублікували повідомлення з посиланням на Міноборони РФ про те, що окупанти нібито "перекидають угруповання "Дніпро" на вигідніші рубежі". Проте за деякий час повідомлення видалили.

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