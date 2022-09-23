Росіяни не дивляться на якість озброєння, вони дивляться на можливість завоювання України - Жданов

Очільник Кремля Путін не дивиться на якість озброєння. Його мета - завоювати Україну.

Мета Путіна - завоювати всю Україну. Тому він не дивиться на якість озброєння.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Росіяни не дивляться на якість озброєння, вони дивляться на можливість завоювання України. Немає значення, на яких танках вони приїдуть до України. Закінчилися Т-90, вони промовчали. Наразі закінчуються Т-72 Б-3 – це останній варіант модифікації. Вони дістали радянський танк Т-80 із газотурбінним двигуном. Йому щонайменше 30 років. Вони діставатимуть, поки не дійдуть Т-34. РФ ставить на чільне місце не військові цілі, а політичні”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається для всієї території України.

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