Росіяни не ідіоти і не слабкі: генерал Сирський попередив про наслідки у разі недооцінки окупантів

Також Сирський розповів, як окупанти змінили тактику у боях після призначення Суровікіна.

Росіяни змінюють тактику під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна. Вони атакують, використовуючи менші, добре скоординовані загони піхоти. Особливо це помітно біля Бахмута.

Про це заявив командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю The Economist.

За його словами, така тактика вимагає багато життів російських солдатів, але життя людей "ніколи не було найвищим пріоритетом Росії".

Нова тактика окупантів біля Бахмута:

На першій лінії воюють найманців-"вагнерівці", який, за словами Сирського, оснащені значно краще, ніж регулярна армія Росії.

Вже у тилу перебувають "кадирівці" та інші регулярні війська.

Сирський зауважує, що раніше ці сили боролися порізно, а сьогодні вони взаємодіють загонами чисельністю 900 і більше солдатів, пересуваючись переважно пішки.

Сенс невпинного наступу РФ на Бахмут, на думку генерала, полягає в тому, щоб відволікти українські частини, аби їх не можна було використовувати для посилення наступу в Луганській області на півночі.

"Зараз ворог намагається перехопити у нас ініціативу. Він намагається змусити нас повністю захищатися. Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. На того, хто їх недооцінює, чекає поразка", – наголошує Сирський.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про своє ставлення до командувача окупаційної армії в Україні Сергія Суровікіна і назвав ватажка загарбників "держимордою".

Генерала Сергія Суровікіна міністерство оборони РФ призначили "командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні" 8 жовтня.

Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що армія окупантів при Суровікіні стала більш дисциплінованою.

Ситуація біля Бахмута

Нагадаємо, що поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, що окупацію українського Бахмута російська пропаганда планує показати, ніби це "взяття" Берліна в часи Другої світової війни.

Також Жданов розповів, чи втримають ЗСУ Бахмут, і назвав співвідношення артилерії на Бахмутському напрямку.

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