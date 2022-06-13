Всі мости до Сєвєродонецька зруйновано - Гайдай

Пропагандисти так званої "ЛНР" заявили, що повністю контролюють місто, але це не так.

Частина міста Сєвєродонецьк під контролем ЗСУ.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті виживають у вкрай важких умовах", - додав він.

За його словами, якби росіяни повністю контролювали Сєвєродонецьк, їхні воєнні не гинули б там.

Ба більше, ворог потужно продовжує обстрілювати Лисичанськ. Евакуація з цього міста є, гумвантажі завозяться щоденно.

"В разі швидкого вигнання орків з Сєвєродонецька - поновити комунікації до зими не вдасться", - додав Гайдай.

Як повідомлялося, минулої доби російським окупантам вдалося витіснити підрозділи ЗСУ з центру міста. Бойові дії тривають, наголошують у Генштабі. Також російські окупанти обстрілювали позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

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