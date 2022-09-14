Росіяни не мають достатньо сил, аби завадити подальшому просуванню ЗСУ за річку Оскол - ISW

Втім, вони не мають достатньо сил, аби завадити подальшому просуванню українських Збройних сил. У цьому переконані аналітики американського Інституту вивчення війни.

Про це аналітики ISW повідомили у своєму свіжому звіті.

Слід зауважити, що російські блогери визначили Оскол як нову лінію фронту. Так, 13 вересня вони повідомили, що ЗСУ перейшли річку вбрід у Боровій - це приблизно за 30 км на північний схід від Ізюма і неподалік адмінкордону Луганської області.

Аналітики вважають: це вказує на те, що українські сили продовжують локальні наземні атаки задля створення загрози російським позиціям за річкою.

"Водночас російські війська навряд чи будуть досить сильними, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ уздовж усієї річки Оскол. Вони, схоже, не отримують підкріплення, і українські війська, ймовірно, зможуть використати цю слабкість для відновлення контрнаступу через Оскол, якщо вони це обрали", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше американські фахівці повідомляли, що після успішного контрнаступу українських Збройних сил у Харківській області окупанти не в змозі зміцнити нову лінію фронту. Наразі війська ворога, ймовірно, зосереджені біля лінії Лиман-Ямпіль.

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