Росіяни не мають сил для успішного наступу в Запорізькій області – канадська розвідка

Росія витрачає багато ресурсів на безуспішні спроби захопити додаткові території на Донбасі.

Для ефективного наступу в Запорізькій області росіяни не мають людських та матеріальних ресурсів, а також побоюються контрнаступу ЗСУ на цій ділянці.

Про це повідомили у збройних силах Канади з посиланням на дані розвідки країни.

"Постановлені Росією "офіційні особи" у частково окупованій Запорізькій області України стверджують, що російські війська, ймовірно, будуть готові розпочати весняний наступ, щоб захопити частину регіону, що залишилася під контролем України", – йдеться в заяві.

За інформацією канадської розвідки, російські окупанти погано забезпечені та неналежно навчені. Такі війська не зможуть проводити успішний наступ уздовж Запорізького фронту протягом наступних кількох місяців.

Також зазначається, що Росія витрачає багато ресурсів на спроби захопити додаткові території на Донбасі. Українські військові завдали там ворогу дуже великих втрат, а противник водночас має незначні територіальні здобутки.

За даними розвідки, в тимчасово захоплених районах Запорізької області росіяни вже протягом кількох місяців будують статичні оборонні споруди. Це свідчить про суттєве занепокоєння ворога майбутнім контрнаступом ЗСУ для деокупації Запорізької області.

Нагадаємо, напередодні українські нардеп, полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що Запорізький напрямок є ключовим як для ЗСУ, так і для окупантів, тож ворог накопичує там сили.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Запорізький напрямок є допоміжним в окупантів, щоб частково відтягнути українські сили. А основний напрямок – східний, де йдуть бої, тобто район Бахмута, Соледара.

Ще один військовий експерт Павло Нарожний прогнозує наступ українських військ із Запорізької області на Мелітополь, а далі – на Бердянськ. Це місто стати базою для подальших атак по окупантах у Крим.

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