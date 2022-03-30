Росіяни не мають успіху у просуваннях на Запоріжжі: знищено ще 18 окупантів, "Град" і танк

Військові Територіальної оборони ефективно тримають визначені рубежі.
Обстановка довкола міста Запоріжжя та області залишається напруженою, але контрольованою, окупанти країни-загарбниці Росії втрачають і особовий склад, і техніку.
Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
Зазначається, що російська армія намагається просуватися у напрямках Гуляйполя, Запоріжжя, Кам’янського, але успіху не має. Військові Територіальної оборони ефективно тримають визначені рубежі, наголошують в ОДА.
"На інших напрямках українські воїни продовжують знищувати ворожу техніку, з якої російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та позиції українських воїнів", - йдеться у повідомленні.
Протягом минулої доби та ночі проти 30 березня підрозділи Сил оборони Запорізького краю ліквідували 18 окупантів, а вісім отримали поранення. Крім того, знищено один танк, п’ять бронетранспортерів та одну реактивну систему залпового вогню "Град".
Як повідомлялося, росіяни перекидають до України військових з невизнаних Абхазії і Південної Осетії. За наявною інформацією, збройні сили РФ мають проблеми з комплектуванням. Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною почали подавати рапорти із проханням розірвати контракт.