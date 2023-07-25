Росіяни не можуть повноцінно відновити рух Кримськом мостом - Гуменюк

Після вибухів на Кримському мосту росіяни досі не можуть відновити повноцінний рух мостом.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначає, що час від часу росіяни зупиняють там рух, оскільки виробничі потужності цього гідротехнічного об'єкту ще не повернені до базових.

"І напевно, що вже ніколи не повернуться, тому що пошкодження були таки досить суттєвими для того, щоб витримувати таке навантаження, яке наразі зосереджено навколо цього мосту. Зокрема, повернення вантажоперевезень відбувається дуже повільно, здебільшого намагаються робити це за допомогою поромної переправи, але це в рази сповільнює рух", - сказала Гуменюк.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що продовжить завдавати ударів в окупованому Криму та атакувати Кримський міст, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте також: