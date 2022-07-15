Росіяни не можуть пробити оборону ЗСУ у двох населених пунктах і вийти на кордон Луганщини - Гайдай

Армія Російської Федерації не може пробити оборону Збройних сил в двох населених пунктах Луганської області.

Невелика частина території Луганщини тримається. Російськ окупаційні війська не можуть вийти на адміністративні кордони області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Там відбуваються дуже важкі бої. Втім, ці бої йдуть на території Луганскої області. Все, що заявляв Шойгу (міністр оборони агресорки Росії - Ред.) і військові російські чиновники, виявилося черговим фейком. На жаль, контролюють вони практично всю територію Луганської області, але на території двох населених пунктів - бої. Але пробити оборону наших Збройних сил російська армія не може. Навіть попри перевагу в артилерії у них нічого не виходить", - наголосив Гайдай.

За його словами, українські артилеристи протягом останнього часу почали більше вражати цілей далеко в тилу завдяки далекобійній артилерії. Йдеться про командні пункти і склади боєприпасів.

Саме тому, наголошує Гайдай, штурм росіян дещо спинився. "Ситуація трошки покращилася", - зауважий голова Луганщини.

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста 14 липня "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку, шестеро поранених, з яких четверо – у тяжкому стані.

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