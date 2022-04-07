Росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ на Луганщині, а тому гатять по мирному населенню

Зокрема, ворог обстрілює Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ.

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України в Луганській області, але їм це не вдається. Саме тому ворог зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки.

Про це повідомив голова Луганська ОДА Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, армії загарбників напередодні не вдалися наступальні плани під Новотошківським. Саме тому росіяни не припиняють обстрілювати мирне населення Попасної, Сєвєродонецька, Лисичанська тощо.

“Кількість пошкоджених багатоповерхівок в Сєвєродонецьку за учора до сих пір встановлюємо, знаходимо нові руйнування в тих кварталах, де займань після влучання російських снарядів не сталося Є руйнування будинків в Лисичанську, а також господарчих споруд в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі вогнеборці впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку”, - повідомив очільник ОВА.

На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак російських загарбників. Протягом минулої доби було знищено шість танків, п’ять одиниць броньованої та шість одиниць автомобільної техніки, а аткож чотири артилерійські системи армії Російської Федерації.

Підрозділи ПВО збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.

Як повідомлялося, 6 квітня протягом дня у Сєвєродонецьку виникла пожежа у щонайменше десятьох будинках. У багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах. Крім того поранено п’ятьох людей, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги.