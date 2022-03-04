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Росіяни не можуть стримати сліз через закриття ІKEA , коли в Україні щодня гинуть люди (фото)

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Росіяни не можуть стримати сліз через закриття ІKEA , коли в Україні щодня гинуть люди (фото)

В Україні гинуть люди, а в росіян "трагедія".

Після закриття магазинів ІKEA росіяни почали масово жалітися в Мережі. Деякі пишуть, що "не знають, як жити далі" та "ледве не плачуть". Тим часом в Україні кожного дня гинуть люди через російську агресію.

Українка на фото порівняла "трагедію" росіян з подіями в Україні.

"В Росії вчора закрили ІKEA. Росіяни бились за каструлю, по 4 години стояли в чергах, крали речі, намагались взяти штурмом закритий магазин. Є навіть заарештовані", - написала вона.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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