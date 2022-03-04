Росіяни не можуть стримати сліз через закриття ІKEA , коли в Україні щодня гинуть люди (фото)

Росіяни не можуть стримати сліз через закриття ІKEA , коли в Україні щодня гинуть люди (фото)

В Україні гинуть люди, а в росіян "трагедія".

Після закриття магазинів ІKEA росіяни почали масово жалітися в Мережі. Деякі пишуть, що "не знають, як жити далі" та "ледве не плачуть". Тим часом в Україні кожного дня гинуть люди через російську агресію.

Українка на фото порівняла "трагедію" росіян з подіями в Україні.

"В Росії вчора закрили ІKEA. Росіяни бились за каструлю, по 4 години стояли в чергах, крали речі, намагались взяти штурмом закритий магазин. Є навіть заарештовані", - написала вона.