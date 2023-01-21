Росіяни не можуть запустити в роботу жодного енергоблока тимчасово окупованої ЗАЕС

Представники РФ не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Про це у Telegram-каналі повідомляє «Енергоатом».

У кадровий дефіцит росіяни самі себе загнали, заблокувавши доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС, котрі відмовились отримувати російські паспорти і підписувати договір із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» або іншим підприємством Росатома.

Аби поліпшити власне становище, загарбники шукають для ЗАЕС «нових» атомників на території Росії та готові розселяти майбутніх працівників у націоналізовані, а точніше — примусово забрані, квартири енергодарців, які виїхали з окупованого міста.

Крім того, запустити блоки заважає і поступова деградація спеціалізованого обладнання, яку росіяни своїм «керівництвом»спричинили через недотримання необхідного температурного режиму.

Однак активність окупантів проявляється в іншому: навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива вони продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди. Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки.

«Вчергове закликаємо світове товариство якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України! Це врятує світ не тільки від ядерної, а й від масштабної екологічної катастрофи!», - йдеться в заяві.

Що відбувається на ЗАЕС

Енергодар Запорізької області захопили росіяни в березні 2022 року й обстріляли саму ЗАЕС. Окупанти стягнули туди свою техніку й розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю. Відтоді РФ шантажує світ і загрожує людству катастрофою.

25 серпня уперше в історії через цинічні атаки армії Путіна на ЗАЕС сталося її повне відключення від енергомережі. На щастя, наслідків вдалося уникнути.

Як повідомив у грудні президент Володимир Зеленський, на території Запорізької АЕС перебуває до 500 озброєних російських окупантів.

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