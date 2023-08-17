Росіяни не можуть змиритися з утратою і силкуються штурмувати — НГУ про Урожайне

Українські нацгвардійці продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах поблизу Урожайного. Місто вже зачистили й розмінували.

Підрозділи Національної гвардії закріпилися на досягнутих рубежах після звільнення Урожайного на Донеччині. Водночас росіяни не можуть змиритися з утратою населеного пункту й силкуються штурмувати.

Про це розповів заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу 17 серпня.

"Підрозділи Національної гвардії провели зачистку й розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмувальних груп противника, які намагаються відновити втрачене положення", - розповів він.

Уршалович також розповів, що на Бердянському напрямку протягом тижня мінометні підрозділи 2-ї Галицької бригади та підрозділи 31-ї бригади і 32-го полку Нацгвардії забезпечували підтримку Сил оборони, внаслідок чого штурмові групи звільнили Урожайне.

Нагадаємо, 16 серпня Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Бердянському (район кордону Запорізької та Донецької областей) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

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