Росіяни не очікували цього: у Франції спрогнозували терміни деокупації Херсона

Колишній очільник військової місії Франції при ООН генерал Домінік Трінкван вважає, що українські сили вже до жовтня можуть звільнити Херсон від росіян, "якщо не станеться несподіваних поворотів".

Про це Трінкван сказав в інтерв’ю телеканалу France 24.

На його думку, контрнаступ України на півдні розгортається успішно. Він зауважив, що, за його словами, Україна методично готувалася до контрнаступу.

"Українці методично готували цей наступ і концентрували засоби для успіху. Почали з підриву російської системи матеріально-технічного забезпечення, вдаривши далекобійною артилерією по складах, вузлах зв’язку, командниї рунктах, а також по мостах через Дніпро. Це називається "формування поля бою", — сказав Трінкван.

Генерал вважає, що росіяни здивовані таким методами. Відтепер, за його словами, російські війська відчувають великі труднощі із забезпеченням.

"Руйнування складів боєприпасів і логістичних пунктів, передусім залізниці, суттєво їх похитнуло. Тепер якщо війська, розміщені на захід від Дніпра, не отримуватимуть снарядів, вони не зможуть оборонятися. Якщо вони більше не отримують припасів, це для деяких підрозділів буде критичним", — пояснив Трінкван.

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Він нагадав, що нині у росіян великі кадрові проблеми. Вони намагаються вербувати всі сили, але Путін, не бажаючи оголошувати війну, не може мобілізувати їх.

"Він хоче й надалі створювати враження, що все йде нормально. Я думаю, що до зими українці могли б захопити весь правий берег Дніпра, включно з містом Херсон", — підсумував Трінкван.

Нагадаємо, Жданов розповів, коли в Україні може закінчитися війна.

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