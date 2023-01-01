Росіяни не почнуть воювати луками: Тука оцінив ракетні запаси РФ і закликав не вірити "балакунам"

За його словами, РФ попри санкції продовжує виробляти 40-80 ракет на місяць. Цього достатньо, аби щомісяця завдавати ударів.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що найближчим часом не варто сподіватися на закінчення ракетних атак РФ

Про це Тука сказав в інтерв'ю Главреду.

"Що стосується військової техніки, то розповіді про те, що в Росії по селах із постаментів знімають Т-34, пам'ятники Другої світової війни, знов-таки не відповідають дійсності. Про запаси ракет один балакун у нас розповідає, що у Росії ракет вистачить на 5-7 обстрілів, інший балакун стверджує, що на 2-3 обстріли", – каже ексочільник Луганщини.

За його словами, РФ попри санкції продовжує виробляти 40-80 ракет на місяць. Такої такої кількості ракетдостатньо, аби росіяни щомісяця могли завдавати два удари.

"Тому розповіді про те, що залишилося ще трохи, і завтра росіяни почнуть воювати луками і палицями, – це неправда. На жаль, запасів у Росії ще достатньо", – наголосив Тука.

Зазначимо, що Тука не назвав ім'я "балакунів", але нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, коментуючи ракетні запаси РФ заявляв, що "до повного нуля росіяни можуть вийти за 5-7 залпів".

А очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що у Росії є запаси ракет на ще два масованих удари.

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