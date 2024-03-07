Росіяни не полишають намірів вибити підрозділи ЗСУ: що відбувається на лівому березі Херсонщини

У ЗСУ зазначають, щож Сили оборони здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівому березі.

На лівому березі Херсонської області Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. Ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із позицій.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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"Попри постійні бойові втрати та відсутність успіхів на лівобережжі Дніпра, ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Протягом доби наважився на один штурм та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни утримують зайняті позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти посилюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Нагадаємо, у ЗСУ шокували втратами РФ під час штурмових дії окупантів у районі Кринок.

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