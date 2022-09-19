Росіяни не пошкодували навіть Лавру: перші кадри зі звільненого Святогірська

В місті нема газопостачання, електрики, води, але там залишалися сотні людей.

Розбита рашистська техніка, геть побиті цивільні будинки і пошкоджена Лавра - військове телебачення оприлюднило кадри звільненого від рашистів Святогірська.

До 24 лютого це було туристичне містечко на Донбасі, в монастир туди віряни і туристи їхали з усіх куточків України. Після повномасштабного наступу, саме монастир став притулком для місцевих, а їх там було понад чотири тисячі.

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Наразі в містечку залишилось з сотню людей. В місті нема газопостачання, електрики, води.

Попри те, що Святогірськ звільнений понад тиждень тому, окупанти чи не щодня обстрілюють його з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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