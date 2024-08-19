На Харківщині від початку доби тривають чотири бої: подробиці

Українські сили наманаються стримувати ворога на Харківському напрямку, де ворог наступає, але безуспішно.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Харків".

Зазначається, що російські війська проводять заміну особового складу на бойових позиціях та евакуаційні заходи.

"У Липцях ворог поповнив бойові розрахунки та провів логістичне забезпечення, але продовжуються випадки невиконання наказів серед особового складу. Поблизу Стариці фіксується поодиноке переміщення російських військових з метою внутрішньої ротації на бойових позиціях. У Вовчанську окупанти перегруповують штурмові групи, поповнюють запаси боєприпасів та медикаментів. Центральну частину міста обстріляли з важкої вогнеметної системи ТОС-1А", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині упродовж доби відбулося три бойових зіткнення, ворог завдав одного авіаудару, використавши дві керовані авіабомби, та одного ракетного удару.

"Окупанти також здійснили 57 атак дронами-камікадзе і 449 обстрілів позицій Сил оборони України", - додали в повідомленні.

Додамо, упродовж доби найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку. Ворог також активно наступав на Торецькому напрямку.

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