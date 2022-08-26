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Росіяни не припиняють атакувати Донеччину: в ОВА показали наслідки ворожих ударів

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© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко

Армія агресорки Росії продовжує завдавати ударів по Донецькій області. 

Протягом ночі російські окупанти проявляли найбільшу активність у громадах Бахмутського та Краматорського районів. Загинули два мешканці регіону: у Сіверську та Зеленопіллі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Сіверську внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки. Зокрема, один зазнав прямого влучання. У Костянтинівській громаді від ворожого обстрілу зайнялася пожежа за селом. Вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

У Соледарській громаді під обстрілами агресора опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила, наголошують в ОВА.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

У Світлодарській громаді під вогнем опинилися Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено п'ять житлових будинків.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, розпочалася 184 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
279
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