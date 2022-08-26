Росіяни не припиняють атакувати Донеччину: в ОВА показали наслідки ворожих ударів

Армія агресорки Росії продовжує завдавати ударів по Донецькій області.
Протягом ночі російські окупанти проявляли найбільшу активність у громадах Бахмутського та Краматорського районів. Загинули два мешканці регіону: у Сіверську та Зеленопіллі.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
У Сіверську внаслідок атаки пошкоджено чотири будинки. Зокрема, один зазнав прямого влучання. У Костянтинівській громаді від ворожого обстрілу зайнялася пожежа за селом. Вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
У Соледарській громаді під обстрілами агресора опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Міньківка та Васюківка. Інформація про постраждалих наразі не надходила, наголошують в ОВА.
У Світлодарській громаді під вогнем опинилися Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
У Краматорському районі росіяни поцілили в два заклади освіти: в Хіміко-механічний технікум у Слов'янську та школу в Миколаївці. Крім того, у Миколаївці обстрілами пошкоджено п'ять житлових будинків.
Нагадаємо, розпочалася 184 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ.
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