Росіяни не припиняють штурми на Херсонському і на Оріхівському напрямах: деталі від ЗСУ

Армія РФ не припиняє спроб штурмових дій на Херсонському і на Оріхівському напрямах. Ворог намагається атакувати і на лівому березі Дніпра.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Протягом минулої доби окупанти здійснили чотири штурми в районі Роботиного, п'ять - в районі Старомайорська та один - в районі Новодарівки.

Крім того, на лівобережжі Дніпра загарбники наважився на дві невдалі штурми позицій Збройних сил України. Зазнавши втрат, росіяни відійшли на свої вихідні позиції.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення плацдармів", - наголошують у ЗСУ.

Зазначається, що російські окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

Нагадаємо, речниця ОК "Півдня" Наталія Гуменюк повідомляла, що армія РФ не припиняє штурмові дії, а також продовжує тиснути на плацдарм в районі Кринок в Херсонській області.

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