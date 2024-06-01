Росіяни не припиняють спроб захопити Вовчанськ: яка ситуація в місті — речник ЗСУ

Прикордонне з Росією місто Вовчанськ на Харківщині на 70% контролюють бійці Сил оборони України.

Про це в суботу, 1 червня, повідомив в ефірі національного телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, у місті та на околицях точаться жорсткі бої з окупантами, оскільки росіяни не припиняють спроб атакувати малими штурмовими групами.

“Сили оборони роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися й тримають загарбників під вогневим контролем", – наголосив Волошин.

Речник ОСУВ "Хортиця" зазначив, що українська армія тримає під вогневим контролем річку Вовча, яку намагаються форсувати загарбники.

Під час спроб захопити Вовчанську, російські окупанти перетворюють місто на руїни. За інформацією українського моніторингового проєкту DeepState, за три тижні наступу російська окупаційна армія у північній частині Вовчанська знищила від 50 до 80 відсотків будівельного фонду міста.

“Є ще цілі будинки в південній частині міста, але і їм ще не довго стояти при такій інтенсивності", – зазначає DeepState.

Нагадаємо, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.

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