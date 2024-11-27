Росіяни не припиняють свій наступ в Курській області: ISW про операцію ЗСУ

Протягом минулої доби, 26 листопада, війська РФ продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області. Втім, росіяни не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики, посилаючись на геолокаційні кадри за 26 листопада показують, повідомляють, що українська бригада відбиває нещодавню російську механізовану атаку зменшеного взводу у складі щонайменше двох машин на південь від Зеленого Шляху.

Тим часом так звані російські мілблогери стверджували, що армія Росії просунулися в районі Новоіванівки, Камишівки, Даріно і Крем’яного. Своєю чергою, що українські сили контратакують у цьому районі.

"В ISW не знайшли підтвердження цих заявлених російських досягнень. Повідомляється, що підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ [ПВО]) діють поблизу Погребків (на північний захід від Суджі0", - йдеться у звіті.

Окрім того, наголошується, що ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушковському районі на захід від головного українського виступу в Курській області 26 листопада.

Курська область. Мапа ISW.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що війна в Україні вступає у критичну стадію. Саме тому, вважає політик, зараз як ніколи варто подвоїти підтримку України, аби Кремль не виграв у цій війні.

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