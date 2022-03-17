Росіяни не припиняють свої атаки на Харківщині: ситуація в регіоні

Росіяни не припиняють свої атаки на Харківщині: ситуація в регіоні

Проте кожної хвилини українські військові намагаються наблизити момент перемоги.

Перший гуманітарний коридор має запрацювати на Харківщині. Ліки та продукти мають доправити сьогодні до Вовчанська, мости довкола якого підірвані від перших днів війни. Але росіяни не припиняють свої атаки на Ізюм, Дергачі, Мерефу та Золочів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ліки та продукти - те, що зараз найбільше потребують мешканці населених пунктів в облозі. Таких на Харківщині з десяток. Наразі гуманітарний коридор обіцяють лише до Вовчанська. До Ізюма, де ситуація чи не найскладніша, доправити допомогу поки неможливо - довкола бої.

У Мерефі місцеву школу огорнуло чорним димом. О пів на третю ранку окупанти вирішили провести так звану демілітаризацію - розбомбили будинок культури та з десяток житлових будинків.

Гатили всю ніч і по Дергачівському району. Під завалами приватних будинків опинились місцеві. Вже відомо про трьох загиблих. Під обстрілами на світанку опинилось селище Золочів. З пораненнями ушпиталили 4-річну дитину та її батька. Мати, прикриваючи доньку від обстрілів, загинула.

Хаотичні обстріли і в Харкові. Понад 6 сотень багатоповерхівок, десятки садочків та пів сотню шкіл треба відбудовувати. Під удар потрапив і один з храмів, від обстрілу постраждав дах, винесло шибки та двері.

У Харківській області має запрацювати перший гуманітарний коридор

Проте кожної хвилини українські військові намагаються наблизити момент перемоги. За добу збройні сили знешкодили 3 танки біля селища Дергачі та на Ізюмщині. І за даними Генштабу, на більшості напрямків тут наші бійці вже перейшли у контрнаступ.

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