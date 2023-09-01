Росіяни не пустили до школи старшокласників, які не мають паспорта РФ: вимагають "виправити ситуацію"

Росіяни вимагають від старшокласників на окупованих територіях за 10 днів "виправити ситуацію" і оформити паспорт РФ.

Росіяни не допустили до навчання старшокласників, які не мають паспорта РФ.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"В низці населених пунктів на ТОТ зафіксовані випадки, коли старшокласники, які не отримали паспорт рф, тимчасово не допущені до занять в окупаційних школах", - йдеться в повідомленні.

Так, на Херсонщині школи передали у так звані відділи міграції списки учнів, які не мають паспортів країни-агресорки. Тепер в учнів є 10 днів, аби “виправити ситуацію” й лише тоді вони будуть допущені до занять.

Крім того, ЦНС інформує, що раніше росіяни на ТОТ видавали шкільні набори дітям, чиї батьки мають паспорт ворога. Всім іншим дітям допомога не надавалась.

Нагадаємо, окупанти незадоволені низькими темпами паспортизації на захоплених після 24 лютого 2022 року територіях Луганщини й вимагають у гауляйтерів вирішити цю проблему. Росіяни готуються відправити на захоплені території своїх "спостерігачів", які ходитимуть по будинках і примушуватимуть підлітків брати паспорт РФ.

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