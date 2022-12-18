Росіяни не випускають людей, які хочуть виїхати з окупації до Запоріжжя - Федоров

За минулий тиждень військові РФ випустили з тимчасово окупованих областей тільки 174 людини, росіяни посилюють фільтраційні заходи. Від 15 грудня окупанти припинули випускати людей з окупації взагалі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах", - зазначив він.

З його слів, від 12 до 18 грудня окупанти випустили до Запоріжжя тільки 174 мешканці Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Іван Федоров каже, що "посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації: раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії". Проте стали частішими випадки, коли на російському кордоні з європейськими країнами прикордонники РФ не випускали автівки до ЄС.

Раніше стало відомо, що російські загарбники майже два дні протримали в заручниках цивільних людей, які намагались проїхати через ворожий блокпост у Василівці. У п'ятницю, 2 грудня, окупанти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги.

Ситуація у Запорізькій області

За даними Генштабу, окупанти виводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують евакуацію колаборантів. Так, із тимчасово захопленої Михайлівки виїхали ворожі підрозділи, що базувалися в місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.

У селищі Мирне, яке розташоване неподалік від окупованого Мелітополя, агресорів планують розмістити у домівки, де живуть мирні жителі.

12 грудня поблизу Мелітополя було пошкоджено міст, через який РФ перекидала свою військову техніку. А наступного дня потужний вибух пролунав у центрі міста. Деталі не розголошували.

Орки перетворили Мелітополь на військову базу: місто окупували "кадировці" і "вагнерівці" - Федоров

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