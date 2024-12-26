Росіяни не забирають тіла своїх загиблих на півдні Херсонщини — АТЕШ

Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям загиблих.

Російське командування не забирає тіла своїх загиблих солдат, які постійно гинуть у штурмах островів в Херсонській області.

Про це йдеться у повідомленні активістів руху "АТЕШ".

"Агенти руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляють про свавілля командування 61 Обрмп на лівобережжі Херсонської області. Командири кидають людей на вбивчі штурми і потім відмовляються евакуювати своїх же 200-х", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що після одного зі штурмів, де загинуло більше половини роти, командування відмовилося забирати своїх загиблих підлеглих. Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям загиблих. За документами загиблі на островах військовослужбовці вважаються "зниклими".

Військові, що вижили, вступають у конфлікти з командирами, питаючи, чому тіла їхніх товаришів не забирають, тоді як човни продовжують курсувати порожніми. Обстановка посилюється цинічною поведінкою ворожих командирів.

"На тлі втрат і такого відношення конфлікти з командуванням наростають та частішають випадки саботажу та диверсій серед військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по пункту управління 810-ї бригади морської піхоти армії РФ на Курщині.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ "задвохсотили" понад 1600 окупантів за добу.

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