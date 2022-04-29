Росіяни не полишають спроб наступати на Запоріжжі, але зазнають втрат: знищено 12 окупантів

Росіяни не полишають спроб наступати на Запоріжжі, але зазнають втрат: знищено 12 окупантів

Російські окупанти не полишають спроб проводити наступальні дії в східних районах Запорізької області.

Загарбники Російської Федерації безуспішно намагаються прорвати українську оборону, але зазнають втрат і в живій силі, і в техніці. Вони проводять активні бойові дії в напрямку Гуляйполя та населених пунктів району на кордоні з Донецькою областю.

Про це повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Зазначається, що українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях наносять контрудари. "На решті зайнятих рубежів тимчасово окупованих територій області противник продовжує укріплюватися, збільшує зосередження своїх підрозділів у визначених районах", - йдеться у повідомленні.

Загарбники обстрілювали населені пункти із застосуванням літака "Су-34", танка, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів. Росіяни обстрілювали населені пункти: Оріхів, Новоандріївка, Времівка, Темерівка, Павлівка, Чарівне, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Ольгівське, Гуляйпільське, Новоселівка, Залізничне, Новомиколаївка, Успенівка, Кам’янське.

Українські захисники знищили 12 осіб особового складу Російської Федерації. Семеро окупантів поранені. Крім того, знищено вісім танків, три бойові броньовані машини, два БПЛА "Орлан -10" і два автомобілі.

Як повідомлялося, в Міноборони США кажуть, що місто Маріуполь не можна вважати окупованим, оскільки його продовжують обстрілювати російські війська. Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку - до Запорізької області.

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