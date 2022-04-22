Росіяни не залишають своїх амбіцій зайти до Запоріжжя - ОДА

Росіяни не залишають своїх амбіцій зайти до Запоріжжя - ОДА

Армія російськи окупантів намагається просунутися вглиб Запорізької області і не залишає своїх амбіцій зайти до обласного центру.

Загарбники не припиняють обстрілювати села поблизу Гуляйполя, що в Пологівському районі. Зазначається, що іноді інтервали між серіями розривів снарядів - не більше двох хвилин.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької військової адміністрації.

Слід зауважити, що в Генштабі повідомляли, що окупанти посилюють угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до українців окупованих територій Запорізької області із закликом не надавати свої особисті дані, які росіяни можуть підступно використати для фальсифікацій на так званих референдумах.

Як повідомлялося, Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти України та завдає ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Армія держави-терористки намагається наступати на деяких напрямках, Зокрема на Ізюмському, Таврійському і Донецькому. Втім, спрби атакувати місцями безуспішні. Окупанти зазнають втрат і у живій силі, і в техніці.

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