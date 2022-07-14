Окупанти не заспокоюються на півдні: РФ обстріляла понад 20 сіл та завдала авіаудару

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти постійно обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 липня.

Зокрема, росіяни здійснили обстріли в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів.

Також вони застосували авіацію для удару неподалік Таврійського.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника завдає ракетних ударів по об’єктах на території України. РФ і надалі блокує північно-західну частину Чорного моря.

Нагадаємо, що українські воїни не дозволили окупантам встановити контроль над Вуглегірською ТЕС на Донбасі.

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