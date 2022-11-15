Росіяни не збираються залишати решту окупованих територій України, далі будуть важкі бої — Пентагон

У Пентагоні вважають, що росіяни не планують відходити з решти окупованих територій України. Однак США обіцяють підтримку для ЗСУ у важких боях, які будуть тривати.

У Пентагоні заявили, що попри значний успіх ЗСУ щодо звільнення Херсона, росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій. За них триватимуть важкі бої.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, йдеться на сайті Міноборони США.

"Росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованої України, безсумнівно, попереду ще важкі бої. Але звільнення Херсона є значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості українського народу та його Збройних сил, які борються за захист своєї країни", — наголосив представник Пентагону.

За його словами, українські захисники продовжують консолідувати успіхи і зараз займаються знешкодженням мін, залишених росіянами. Україна також оцінює збитки, завдані російськими окупантами перед відходом. Чиновник Міноборони США наголошує, що, очевидно, росіяни завдали значної шкоди цивільній інфраструктурі в Херсоні, зокрема водопостачанню та іншим комунальним системам.

У Пентагоні вважають, що з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися. Однак, за словами чиновника Міноборони США , темпи зростання підтримки з боку США точно не сповільниться, адже "підтримка України залежить не від погоди, а від того, що, за словами українців, їм потрібно".

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Пентагону з питань політики Колін Кал розповів, що Росія втратила половину своїх основних бойових танків і використала більшу частину своєї високоточної зброї у війні, яка стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

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