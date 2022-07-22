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Росіяни не змінили темпи просування після оперативної паузи - ISW

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Росіяни не змінили темпи просування після оперативної паузи - ISW

Фото: Associated Press

Нинішній російський темп наступальних операцій суттєво не відрізняється від того, що був під час офіційної російської оперативної паузи між 7 і 16 липня.

Російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня
  • Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї
  • Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута
  • Російські військові здійснили невдалий наступ на північ від Харкова
  • Російські війська здійснили обмежений наземний удар у Херсонській області

Раніше стало відомо, що російські війська виходять із оперативної паузи, починаючи наземні наступи на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, навколо Бахмута та на південний захід від Донецька.

Немає жодної "оперативної паузи", росіяни продовжують обстрілювати! Сергій Гайдай в ТСН

Немає жодної "оперативної паузи", росіяни продовжують обстрілювати! Сергій Гайдай в ТСН

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