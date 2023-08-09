Росіяни не зважають великі на втрати на фронті, бо восени буде нова мобілізація — ЦНС

Російські загарбники використовують для масованих штурмів українських позицій мобілізованих та увʼязнених і лише якщо їм вдається досягти якогось результату, тоді в бій відправляють кадрових військових.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту.

"Військове керівництво ЗС НФ використовує практику застосування мобілізованих і в’язнів для масованих штурмів українських позицій. Лише після того, як командування бачить успіх таких штурмів – застосовуються кадрові військові", - йдеться у повідомленні.

За інформацією підпілля, особовий склад окупантів не підготовлений у неукомплектований, але його всеодно кидають штурмувати українські позиції.

Російське військове керівництво не зважає на великі втрати, адже восени запланована нова хвиля мобілізацію для поповнення втрат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Мелітопольському напрямку Збройні сили України просунулися на сотні метрів. Поблизу Роботиного тривають наступальні дії.

Крім того, ми раніше інформували, що громадський активіст Євген Дикий розповів, що під час контрнаступальних дій захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках у трьох точках вони вийшли на другу лінію оборони ворога.

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