Росіяни нервово поводяться в морі: скільки "Калібрів" зараз готові до атак

Ворог не почувається спокійно ані в Севастопольській бухті, ані навіть у Новоросійській, тож постійно маневрує.

Російські війська зменшили кількість ракетоносіїв у морі і зараз залишився один підводний човен, на якому розміщені чотири готові до застосування ракети типу "Калібр".

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 7 липня.

"Ворог дуже нервово поводиться в морі. Зокрема, виводили максимальну кількість кораблів, потім почали їх поступово заводити. Вочевидь, намагаються з'ясувати, які пункти базування для них максимально безпечні", – повідомила Гуменюк.

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Вона зазначила, що російські сили не почуваються спокійно ані в Севастопольській бухті, ані навіть вже в Новоросійській, тож ворог постійно маневрує.

Окупанти поступово зменшили кількість ракетоносіїв у морі. Зокрема, надвечір 6 липня на чергуванні були три ракетоносії, але за ніч вони зайшли до пунктів базування.

"Зараз залишився один підводний човен – це чотири ракети типу "Калібр", готові до застосування. Такий рівень ракетної небезпеки ми все ж оцінюємо як загрозливий, оскільки пуски з підводних човнів виявити складніше, а сягати вони можуть всієї території України", – зауважила речниця Сил оборони півдня.

Ракетні удари та атаки дронами

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня російські війська атакували Львів ракетами "Калібр". Сили ППО збили 7 із 10-ти ворожих цілей. Внаслідок атаки є суттєві руйнування, зокрема пошкоджені сотні квартир. На ранок 7 липня відомо про дев’ятьох загиблих у Львові та 42 поранених.

Того ж дня окупанти обстріляли 6 громад Сумщини. Зафіксовано 15 обстрілів і 103 вибухи.

Зауважимо, російські загарбники в ніч проти 7 липня запустили по Україні хвилю дронів-камікадзе – загалом 18 БПЛА. Українські захисники знищили 12 із них.

Так, на Дніпропетровщині уламки дрона впали на авто з людьми: загинули двоє чоловіків. Ще один безпілотник поцілив по приватному підприємству у Криворізькому районі. Ворог також вдарив з важкої артилерії по Нікополю.

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