Росіяни нещадно атакували Донеччину: багато жертв та поранених 

ЗС РФ завдали ударів по декількох населених пунктах Донецької області, внаслідок чого загинули мирні жителі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, росіяни вчора вбили 4 жителів Донеччини у Північному, Берестку, Желанному і Прогресі. Ще 14 людей дістали поранення.

Зокрема, окупанти завдали удару двома бомбами УМПБ Д-30СН по житловому кварталу м. Селидове. Внаслідок атаки було поранено шість цивільних громадян, віком від 43 до 71 року поранено. Серед постраждалих — подружня пара.

Після того окупанти обстріляли с. Бересток, поціливши по приватному будинку. Під завалами від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 35-річний чоловік. Його 61-річна матір, дружина 33 років та 3-річний син дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Раніше стало відомо, що Російської Федерація завдала ударів по Донецькій області авіабомбами, реактивними системами залпового вогню і артилерією. Внаслідок атак окупантів загинуло двоє людей, зокрема дитина.

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