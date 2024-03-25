Росіяни нещадно атакували Одесу та Миколаїв: Гуменюк повідомила деталі

Цієї ночі ворожа атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині. Окупанти знову били по об'єктах енергетики.

Про це повідомила керівниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Півтори години тривала бойова робота. Перед заходом на удар дронів, ворог працював тактичною авіацією і випустив радіолокаційну ракету Х-31П. Можливо, знищена у повітрі. Дані перевіряються. На наступних заходах дронів з Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. По чотири дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях", - сказала вона.

Далі РФ атакувала кількома хвилями дронів типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря. Уникнути влучань не вдалось. В Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об'єкту, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

"Уламками збитого дрона в житловому кварталі Миколаєва пошкоджено двоповерхову будівлю, 11 постраждалих, їм надана медична допомога. Дві людини, за попередніми даними, госпіталізовано. Дев'ятьом була надана медична допомога на місці. Ворог, вишукуючи об'єкти для ураження, спрямовував дрони серед житлових будинків, тому наслідки бойової роботи можуть завдавати таких пошкоджень", - сказала Гуменюк.

Пожежу ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків.

Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів.

Одеська область

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об'єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не постраждали.Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Читайте також: