Росіяни нещадно накрили ракетами Донеччину: багато жертв

Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Російські окупанти здійснили вогневі атаки на 10 населених пунктів Донецької області.

Поліція Донеччини задокументувала 20 воєнних злочинів Росії за добу, повідомила пресслужба відомства.

"Росіяни били по містах Бахмут, Авдіївка, Курахове, Мар'їнка, Краматорськ, Часів Яр, селищі Велика Новосілка, селах Берестки, Максимільянівка, Новоселидівка. Знищено та пошкоджено 16 цивільних об'єктів – дев'ять житлових будинків, школа-інтернат, дитячий садок, заводи, господарче підприємство, об'єкти критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Зафіксували два ракетних удари із ЗРК С-300 по Краматорську. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру.

Реактивною артилерією російські війська накрили Часів Яр. Руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури, дитячий садок і багатоквартирний будинок, є вбиті та поранені. Маємо загиблих і травмованих у Бахмуті. Також є поранені в Авдіївці та Мар'їнці.

Ракетами окупанти обстріляли село Новоселидівка, де влучили в підприємство. Там травмовано цивільного мешканця.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 22 грудня, ЗСУ відбили атаки на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. Також противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів. Зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях.

Постійні російські атаки: Вугледар - гаряча точка Донецького фронту

Читайте також: