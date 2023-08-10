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Росіяни нещадно обстрілюють Харківщину: окупати у власному будинку вбили жінку

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни нещадно обстрілюють Харківщину: окупати у власному будинку вбили жінку

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Російські терористи вбивають людей у власних будинках.

Російська терористична армія нещадно обстрілює Харківську області. 10 серпня під час обстрілу села загинула жінка та було поранено літнього чоловіка. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Він зазначив, що окупанти продовжують вбивати цивільних жителів у Харківській області. 

"Сьогодні в с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби. Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував", - повідомив Олег Синєгубов. 

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що на Куп'янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу та прорвати нашу оборону.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
223
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