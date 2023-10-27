Росіяни нещадно вгатили по Херсону: влада показала відео з наслідками

Минулося без без жертв.

Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі міста. Дивом вдалося уникнути жертв", - зазначив він.

Що відомо про обстріли Херсонщини

Російські війська упродовж 26 жовтня з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та безпілотників випустили по території Херсонської області 500 снарядів, по Херсону — 33.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за добу військові РФ 114 разів били по Херсонщині. Поцілили у медичний та навчальний заклади, Будинок культури та пошту у Бериславському районі. Обстрілювали житлові квартали населених пунктів області, йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської збройної агресії одна людина загинула, двоє поранених.

Окупанти накрили вогнем житлові будинки у Херсоні

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