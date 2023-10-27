Росіяни нещадно вгатили по Херсону: влада показала відео з наслідками

Минулося без без жертв.
Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега завдали удару по Херсону.
Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.
"Під масованим ворожим вогнем опинились житлові будинки у Дніпровському районі міста. Дивом вдалося уникнути жертв", - зазначив він.
Що відомо про обстріли Херсонщини
Російські війська упродовж 26 жовтня з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та безпілотників випустили по території Херсонської області 500 снарядів, по Херсону — 33.
Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом за добу військові РФ 114 разів били по Херсонщині. Поцілили у медичний та навчальний заклади, Будинок культури та пошту у Бериславському районі. Обстрілювали житлові квартали населених пунктів області, йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської збройної агресії одна людина загинула, двоє поранених.