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Росіяни нещадно вгатили по Херсону: влада повідомила трагічні наслідки

Росіяни нещадно вгатили по Херсону: влада повідомила трагічні наслідки

Росіяни тероризують Херсонщину / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Є загиблі та пострадавші.

Вночі армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Загинула людина. Ще двоє осіб зазнали поранень.

Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Унаслідок цієї атаки загинула жінка 1947 року народження. Тіло з-під завалів деблокували рятувальники. Російські військові атакували також Придніпровське, Станіслав, Білозерку, Приозерне, Чорнобаївку, Антонівку, Садове, Понятівку, Микільське, Чайкине, Бургунку, Крупицю, Гаврилівку, Качкарівку", - написав він.

Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 12 приватних будинків. Пошкоджено приватні автомобілі.

Нагадаємо, 19 липня близько 4-ї ранку російські окупаційні війська двічі вдарили по житловій забудові центральній частині міста Чугуїв Харківській області.

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