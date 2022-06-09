Росіяни невдало провели штурм біля Тошківки і зазнали втрат у напрямку Катеринівки - Гайдай

Росіяни невдало провели штурм біля Тошківки і зазнали втрат у напрямку Катеринівки - Гайдай

Армія Росйської Федерації не залишає спроб захопити і вийти до адміністративних кордонів Луганської області.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня армією окупантів обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти держави-терористки завдали авіаудару по селищу Тошківка, а також невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Протягом минулої доби на Донбасі відбито сім атак ворога. Українські захисники знищили три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, розпочалася 106 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти шукають слабкі місця в обороні ЗСУ і наступають на Слов'янськ. Детальнше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 9 червня.

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